Енергетики разом із ЗСУ повернули світло ще для 6 тисяч родин, - ДТЕК

За минулу добу енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 6 тисяч родин в Донецькій і Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт компанії.

"Учора енергетики змогли провести ремонти у Бахмутській громаді та повернути електропостачання до 2,7 тисяч домогосподарств. Нагадаємо, що Бахмутська громада постійно страждає від масованих обстрілів. За словами Павла Кириленка, очільника Донецької області, Бахмутський напрямок залишається одним із найважчих. Фахівцям енергокомпанії також вдалося з дозволу військових відновити світло для понад 600 домогосподарств Авдіївської громади, майже 400 – Великоновосілківської громади та майже 300 - Торецької громади. Крім того, виконані ремонти у Слов’янській та Мар’їнській громадах", - повідомили в компанії.

Також повідомляється, що електропостачання відновили для всіх жителів Дніпропетровщини, що лишились без світла через обстріли.

"Аварійні бригади оперативно провели роботу з відновлення інфраструктури електромереж, щойно отримали дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та військових. Наразі електропостачання у всіх постраждалих районах повністю відновлено", - повідомляють в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.