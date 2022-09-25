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Енергетики разом із ЗСУ повернули світло ще для 9 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

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Неділя 25 вересня 2022 13:02
Енергетики разом із ЗСУ повернули світло ще для 9 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло ще для 9 тисяч родин у двох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання для 9 тисяч родин в 12 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що залишилися без світла через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Попри щільні обстріли енергетикам вдалося відремонтувати електромережі у 5 населених пунктах у Покровському, Бахмутському, Краматорському районах Донеччини. Завдяки цьому знову зі світлом - 2 916 родин області", - повідомили в компанії.

За минулу добу енергетикам вдалося відновити електропостачання у 7 населених пунктах Дніпропетровської області, знеструмлених напередодні.

"Зі світлом - 5 331 родин у Нікопольському та Покровському районах. Аварійні бригади оперативно провели роботу з відновлення інфраструктури електромереж, щойно отримали дозвіл на виконання ремонтів від ДСНС та ЗСУ", - повідомили в енергокомпанії.

Однак станом на 25 вересня, активні обстріли області продовжуються. Наразі без світла лишаються ще близько 10 тисяч родин домогосподарств Дніпропетровщини.

Енергетики обіцяють повернути всім світло, щойно отримають дозвіл на виконання робіт від ЗСУ та ДСНС.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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