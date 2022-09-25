Энергетики вместе с ВСУ вернули свет еще для 9 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение для 9 тысяч семей в 12 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без света из-за обстрелов российских кафиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Несмотря на плотные обстрелы энергетикам удалось отремонтировать электросети в 5 населенных пунктах в Покровском, Бахмутском, Краматорском районах Донбасса. Благодаря этому снова со светом - 2 916 семей области", - сообщили в компании.

За прошедшие сутки энергетикам удалось возобновить электроснабжение в 7 населенных пунктах Днепропетровской области, обесточенных накануне.

"Со светом - 5 331 семей в Никопольском и Покровском районах. Аварийные бригады оперативно провели работу по восстановлению инфраструктуры электросетей, только получивших разрешение на выполнение ремонтов от ГСЧС и ВСУ", - сообщили в энергокомпании.

Однако по состоянию на 25 сентября активные обстрелы области продолжаются. Без света остаются еще около 10 тысяч семей домохозяйств Днепропетровщины.

Энергетики обещают вернуть всем свет, как только получат разрешение на выполнение работ от ВСУ и ГСЧС.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.