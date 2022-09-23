Енергетики разом із ЗСУ повернули світло в 36 населених пунктів у Донецькій області, - ДТЕК

"22 вересня аварійно-ремонтні бригади енергетиків змогли відремонтувати низку пошкоджень мереж та повністю чи частково повернули світло жителям 36 населених пунктів. У Покровському, Бахмутському, Волноваському районах відновлене електропостачання для 5,3 тисяч родин", - повідомили в компанії.

Наразі без світла поки що лишаються 84 населених пункти області. Планується повернути світло всім жителям області, щойно буде дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.