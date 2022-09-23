Энергетики вместе с ВСУ вернули свет в 36 населенных пунктов в Донецкой области, - ДТЭК

"22 сентября аварийно-ремонтные бригады энергетиков смогли отремонтировать ряд повреждений сетей и полностью или частично вернули свет жителям 36 населенных пунктов. В Покровском, Бахмутском, Волновахском районах восстановлено электроснабжение для 5,3 тысячи семей", - сообщили в компании.

В настоящее время без света пока остаются 84 населенных пункта области. Планируется вернуть свет всем жителям области, как только будет разрешено проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.