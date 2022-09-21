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Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 40 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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Середа 21 вересня 2022 15:33
Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 40 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 40 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ відновили електропостачання для 39 тисяч родин у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Найбільше відновлень вдалося виконати у Бахмутській громаді, яка є одним із основних напрямків наступу ворога та піддається постійним обстрілам. Знову зі світлом оселі понад 33 тисяч родин, знеструмлених через бойові дії близько двох тижнів назад. Через постійні обстріли та відсутність дозволу від військових енергетики не могли потрапити до місць ушкоджень мереж та виконати ремонти. Щойно військові надали дозвіл - фахівці енергокомпанії відремонтували обладнання", - повідомляють в прес-службі ДТЕК.

Наразі без світла залишається ще 109 населених пункти області.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних мил України", - наголосили в компанії.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Донецька область ДТЕК
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