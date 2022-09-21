Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 40 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ возобновили электроснабжение для 39 тысяч семей в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Больше всего восстановлений удалось выполнить в Бахмутской общине, которая является одним из основных направлений наступления врага и подвергается постоянным обстрелам. Снова со светом дома более 33 тысяч семей, обесточенных из-за боевых действий около двух недель назад. Из-за постоянных обстрелов и отсутствия разрешения от военных энергетики не могли попасть в места повреждений сетей и выполнить ремонты. Как только военные предоставили разрешение - специалисты энергокомпании отремонтировали оборудование", - сообщают в пресс-службе ДТЭК.

В настоящее время без света остается еще 109 населенных пунктов области.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных мыл Украины", - подчеркнули в компании.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.