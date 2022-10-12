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Енергетики продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки ракетних ударів по ТЕС, - ДТЕК

Фото: енергетики продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки ракетних ударів по ТЕС (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Енергетики компанії "ДТЕК Енерго" розбирають завали та ліквідовують наслідки ракетних ударів по ТЕС і роблять все можливе для скорішого відновлення їх роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Ільдара Салєєва у Facebook.

"Ситуація складна, пошкодження значні. Роботи з відновлення повноцінної діяльності чимало. На це піде значний час і багато ресурсів. Але спеціалісти роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити найнеобхідніше", - заявив Салєєв.

За його словами, енергетики компанії працюють разом із ДСНС, "Укренерго", обленерго для підтримання української енергосистеми.

"Дякую усім захисникам енергетичного фронту за мужність, витримку та професіоналізм! Працюємо далі", - додав він.

Нагадаємо, 10-11 жовтня росія здійснила масові терористичні удари по об’єктах цивільної і енергетичної інфраструктури України.

Удари були нанесені по підстанціях, ТЕС, ТЕЦ, енергетичних мережах та інших об’єктах енергетики в багатьох містах.

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