Енергетики продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки ракетних ударів по ТЕС, - ДТЕК

"Ситуація складна, пошкодження значні. Роботи з відновлення повноцінної діяльності чимало. На це піде значний час і багато ресурсів. Але спеціалісти роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити найнеобхідніше", - заявив Салєєв.

За його словами, енергетики компанії працюють разом із ДСНС, "Укренерго", обленерго для підтримання української енергосистеми.

"Дякую усім захисникам енергетичного фронту за мужність, витримку та професіоналізм! Працюємо далі", - додав він.

Нагадаємо, 10-11 жовтня росія здійснила масові терористичні удари по об’єктах цивільної і енергетичної інфраструктури України.

Удари були нанесені по підстанціях, ТЕС, ТЕЦ, енергетичних мережах та інших об’єктах енергетики в багатьох містах.