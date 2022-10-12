Энергетики продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия ракетных ударов по ТЭС, - ДТЭК

"Ситуация сложная, повреждения значительны. Работы по возобновлению полноценной деятельности немало. На это уйдет значительное время и много ресурсов. Но специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить самое необходимое", - заявил Салеев.

По его словам, энергетики компании работают вместе с ГСЧС, "Укрэнерго", облэнерго для поддержки украинской энергосистемы.

"Благодарю всех защитников энергетического фронта за мужество, выдержку и профессионализм! Работаем дальше", - добавил он.

Напомним, 10-11 октября россия совершила массовые террористические удары по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины.

Удары были нанесены по подстанциям, ТЭС, ТЭЦ, энергетическим сетям и другим объектам энергетики во многих городах.