Раніше РБК-Україна писало, що ДТЕК спільно з Національною платформою ОСББ запроваджує у Києві спеціальний чат-бот для оперативного реагування на аварії з електропостачанням.

Крім того, енергетики ДТЕК пояснили, чому дуже часто світло зникає одразу після включення за графіками, і що потрібно робити, щоб запобігти цьому.