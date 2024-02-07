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Енергетики повідомили, коли відновлять світло на лівому березі в Києві

Україна, Середа 07 лютого 2024 09:28
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Енергетики повідомили, коли відновлять світло на лівому березі в Києві Фото: світло в Києві відновлять трьох-чотирьох годин 7 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Постачання електроенергії споживачам на лівому березі Дніпра в Києві відновлять протягом трьох-чотирьох годин. До кінця відновлять нормальну роботу електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДТЕК в Telegram.

Як зазначили в прес-службі, через падіння уламків від ранкової ракетної атаки в Києві зафіксовані пошкодження двох високовольтних ліній.

Енергетики вже працюють над поверненням світла.

"Протягом трьох-чотирьох годин заживимо будинки за резервними джерелами живлення. До кінця дня плануємо відновити нормальну роботу електромереж", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прес-служба Міненерго повідомила, що внаслідок обстрілу відключилися лінії електропередачі, знеструмлено підстанції. Через це відключена частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах - загалом 19,4 тисячі абонентів. Без світла залишилися заклади охорони здоров’я.

"Енергетики розраховують заживити споживачів упродовж трьох годин", - повідомили в Міненерго.

Ракетна атака 7 лютого

Надаємо, вранці 7 лютого російська армія здійснила чергову атаку по містах України.

Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.

Перші вибухи у Києві пролунали близько 7:00, у місті працювала протиповітряна оборона. Повторні вибухи у столиці були о 7:50.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі залишилися без електроенергії.

Крім того, у Києві на лівому березі через ракетну атаку пошкоджена магістраль постачання тепла. Фахівці з'ясовують масштаб проблеми.

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