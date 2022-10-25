Энергетики вернули свет еще для 19 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 17 населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Снова имеют электроснабжение около 19 тысяч домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Пока без света остаются 83 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщили в компании.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, 10-22 октября россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.