ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Енергетики повернули світло понад 23 тисячам родин за добу, - ДТЕК

Новость на русском →
Неділя 14 травня 2023 17:06
Енергетики повернули світло понад 23 тисячам родин за добу, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло понад 23 тисячам родин за добу (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За останню добу енергетики з дозволу військових продовжували відновлювати електромережі, пошкоджені через бойові дії на Донеччині. Електропостачання відновили понад 23 тисячам родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, учора енергетики провели ремонти мереж та відновили їх роботу для 23,6 тисяч родин у 1 населеному пункті, які лишись без світла внаслідок обстрілів Донецької області.

"Попри обстріли та важку ситуацію в регіоні для цих родин світло вдалося відновити менше ніж за добу", - зазначається у повідомленні ДТЕК.

За інформацією Міністерства оборони, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Обстріли, ракетні та авіаудари по території регіону тривають.

Поки що без електропостачання - 115 населених пунктів. Енергетики обов’язково відновлять світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла для 112 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту
Зеленський в Німеччині: всі подробиці візиту
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу