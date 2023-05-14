Енергетики повернули світло понад 23 тисячам родин за добу, - ДТЕК

За останню добу енергетики з дозволу військових продовжували відновлювати електромережі, пошкоджені через бойові дії на Донеччині. Електропостачання відновили понад 23 тисячам родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, учора енергетики провели ремонти мереж та відновили їх роботу для 23,6 тисяч родин у 1 населеному пункті, які лишись без світла внаслідок обстрілів Донецької області.

"Попри обстріли та важку ситуацію в регіоні для цих родин світло вдалося відновити менше ніж за добу", - зазначається у повідомленні ДТЕК.

За інформацією Міністерства оборони, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Обстріли, ракетні та авіаудари по території регіону тривають.

Поки що без електропостачання - 115 населених пунктів. Енергетики обов’язково відновлять світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла для 112 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини.