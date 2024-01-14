UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Упродовж 12 та 13 січня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 8 населених пунктів Донецької області, що постраждали від обстрілів ворога. Знову з електропостачанням понад 7 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

В Донецькій області тривають активні бойові дії. Постійних руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Попри постійну небезпеку, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі протягом двох діб вдалося повернути електропостачання 7013 родинам у 8 населених пунктах Донеччини", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за перший тиждень 2024 року енергетики ДТЕК відновили електропостачання в оселях майже 554 тис. родин у 188 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської, Київської областей та Києва, знеструмлених через ворожі обстріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьДТЕК