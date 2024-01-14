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Энергетики вернули свет после обстрелов 7 тысяч семей Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет после обстрелов 7 тысяч семей Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

12 и 13 января энергетики ДТЭК вернули свет жителям 8 населенных пунктов Донецкой области, пострадавших от обстрелов врага. Снова с электроснабжением более 7 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение двух суток удалось вернуть электроснабжение 7013 семьям в 8 населенных пунктах Донбасса", - отметили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что за первую неделю 2024 года энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в домах почти 554 тыс. семей в 188 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской, Киевской областей и Киева, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

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Донецкая областьДТЭК