Енергетики повернули світло майже 4 тисячам родин у Донецькій області, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Facebook .

Світло вдалося повернути майже 4 тисячам родин.

"Через постійні обстріли без електропостачання наразі залишаються 110 населених пункти, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 360 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.