Енергетики повернули світло для майже 4 тисяч родин, - ДТЕК

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло для 3600 родин відновили електромережі у 8 населених пунктах Донеччини та Дніпропетровщини, які лишились без світла через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"5 листопада аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли відновити мережі та обладнання для 4 населених пунктів, постраждалих через постійні бойові дії на Донеччині. У результаті майже 2700 родин знову зі світлом. Фахівці енергокомпанії докладають максимум зусиль задля якнайскорішого відновлення електропостачання, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт", - зазначили в компанії.

Крім того, протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для 8 38 родини у 4 населених пунктах Дніпропетровської області, які були знеструмлені в результаті обстрілів напередодні. Нині електропостачання в них повністю відновлено.

В компанії зазначають, що поки без електропостачання залишається 91 населений пункт, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Нагадаємо, в жовтні росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.