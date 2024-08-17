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Енергетики повернули світло у домівки 26 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК

Субота 17 серпня 2024 19:11
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Енергетики повернули світло у домівки 26 тисяч родин після обстрілів, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло у домівки 26 тисяч родин після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

З 14 по 16 серпня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 18 населених пунктів Донецької області, що постраждали від обстрілів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

У Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Попри постійну небезпеку, енергетикам ДТЕК Донецькі електромережі протягом трьох діб вдалося повернути електропостачання 25,6 тисячам родин у 18 населених пунктах Донеччини", - зазначили в компанії.

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня енергетикам ДТЕК вдалося повернути світло понад 54 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

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