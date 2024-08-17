ua en ru
Сб, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Энергетики вернули свет в дома 26 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК

Суббота 17 августа 2024 19:11
UA EN RU
Энергетики вернули свет в дома 26 тысяч семей после обстрелов, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет в дома 26 тысяч семей после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С 14 по 16 августа энергетики ДТЭК вернули свет жителям 18 населенных пунктов Донецкой области, пострадавших от обстрелов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"Несмотря на постоянную опасность, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети в течение трех суток удалось вернуть электроснабжение 25,6 тысячам семей в 18 населенных пунктах Донбасса", - отметили в компании.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет более 54 тысяч семей, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Электроэнергия
NEWS
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
Гендиректора "Охматдета" отстранили от исполнения обязанностей
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении