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Енергетики повернули світло для 7 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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Неділя 30 жовтня 2022 18:48
Енергетики повернули світло для 7 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 7 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу 29 жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули світло для 6,8 тисяч родин у 4 населених пунктах Донецької області, що лишились без світла внаслідок обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії у Facebook.

Наразі лишається без світла 79 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 249 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, у жовтні росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

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Електроенергія Донецька область
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