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Энергетики вернули свет для 7 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Воскресенье 30 октября 2022 18:48
Энергетики вернули свет для 7 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 7 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки 29 октября энергетики компании ДТЭК вернули свет для 6,8 тысяч семей в 4 населенных пунктах Донецкой области, оставшихся без света в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в Facebook.

В настоящее время остается без света 79 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 249 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", - сообщили в компании.

Напомним, для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, в октябре россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.

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Электроэнергия Донецкая область
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