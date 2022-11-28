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Енергетики повернули світло для 60 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК

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Понеділок 28 листопада 2022 18:08
Енергетики повернули світло для 60 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 60 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За тиждень з 21 по 27 листопада енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 60 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли російських окупантів у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Світло повернули у 56 населених пунктах Донецької та Дніпропетровській областей.

В ДТЕК повідомляють, що за тиждень у Донецькій області вдалося повернути світло для 55 тисяч родин. На Дніпропетровщині - ще 4,5 тисячам.

Крім того, за участі енергетиків "ДТЕК Мережі" 26 листопада вдалося подати напругу до звільненого міста Херсон.

"З початку повномасштабної війни енергетики ДТЕК повернули світло вже 5,7 млн родин на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині та в місті Київ. Спеціалісти операторів систем розподілу ДТЕК Мережі попри обстріли та складну ситуацію з бойовими діями продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС. Наша мета - забезпечити міста та села електроенергією, необхідною для нормального життя жителів регіону", - зазначає генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко.

Без світла поки залишається 98 населених пунктів у Донецькій області. Обіцяють відновити електропостачання у домівки всіх жителів області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

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