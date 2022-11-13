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Енергетики повернули світло для 4 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло для 4 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання майже 4 тисячам родин у 11 населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Facebook.

"Попри обстріли енергетикам вдалося отримати дозвіл військових на низку робіт та відновити електропостачання для майже 4 тисяч родин. Поки що знеструмленими лишаються 100 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт", - зазначається у повідомленні.

В Донецькій області продовжуються активні бойові дії, триває руйнування енергосистеми регіону. Енергетики докладають максимум зусиль для повернення світла жителям області, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

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Донецька областьДТЕК