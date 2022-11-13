Енергетики повернули світло для 4 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

"Попри обстріли енергетикам вдалося отримати дозвіл військових на низку робіт та відновити електропостачання для майже 4 тисяч родин. Поки що знеструмленими лишаються 100 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт", - зазначається у повідомленні.

В Донецькій області продовжуються активні бойові дії, триває руйнування енергосистеми регіону. Енергетики докладають максимум зусиль для повернення світла жителям області, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.