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Енергетики повернули світло 36 тис. родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК

Понеділок 25 грудня 2023 17:59
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Енергетики повернули світло 36 тис. родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло 36 тис. родин у Донецькій та Дніпропетровській областях (РБЯК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За добу енергетики повернули електропостачання для 36 тисяч родин в 116 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

За 24 грудня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 31,9 тисяч родин в 108 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені через постійні обстріли.

Так само постійно піддається обстрілам південь Дніпропетровщини, де фахівцям енергокомпанії вдалося повернути світло у домівки 4,4 тисяч домівок жителів 8 населених пунктів.

"Ремонти розпочинаються одразу, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт", - зазначається у повідомленні ДТЕК.

Обстріли Донецької та Дніпропетровської областей є вже регулярними та постійно руйнують енергоінфраструктуру регіонів. Попри це енергетики роблять усе можливе для повернення світла, щойно це стає можливим.

Нагадаємо, окупанти у суботу, 23 листопада, атакували теплоелектростанцію ДТЕК, внаслідок чого п'ятеро енергетиків зазнали важких поранень.

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ДТЕК Електроенергія
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