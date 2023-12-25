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Энергетики вернули свет 36 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК

Понедельник 25 декабря 2023 17:59
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Энергетики вернули свет 36 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет 36 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях (СБЯК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В сутки энергетики вернули электроснабжение для 36 тысяч семей в 116 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

За 24 декабря энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 31,9 тысяч семей в 108 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за постоянных обстрелов.

Так же постоянно подвергается обстрелам юг Днепропетровщины, где специалистам энергокомпании удалось вернуть свет в дома 4,4 тысячи домов жителей 8 населенных пунктов.

"Ремонты начинаются сразу, как только военные дают разрешение на проведение работ", - отмечается в сообщении ДТЭК.

Обстрелы Донецкой и Днепропетровской областей уже регулярны и постоянно разрушают энергоинфраструктуру регионов. Несмотря на это, энергетики делают все возможное для возвращения света, как только это становится возможным.

Напомним, оккупанты в субботу, 23 ноября, атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего пятеро энергетиков получили тяжелые ранения.

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ДТЭК Электроэнергия
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