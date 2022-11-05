Енергетики повернули світло для 30 тисяч родин у двох областях

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК відремонтували пошкоджені ворожими обстрілами електромережі у 57 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей. Завдяки цьому світло повернули майже 30 тисячам родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Facebook .

"Протягом останньої доби енергетикам ДТЕК вдалося поновити роботу електромереж для 19 542 родини у 41 населених пунктах, які були знеструмлені в результаті обстрілів Дніпропетровщини напередодні. Нині електропостачання в них повністю відновлено", - зазначили в ДТЕК.

Також світло повернули 10 тисячам родин на Донеччині в 16 населених пунктах.

В компанії зазначають, що поки без електропостачання залишається 77 населений пункт Донецької області, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, в жовтні Росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.