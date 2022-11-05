Энергетики вернули свет для 30 тысяч семей в двух областях

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК отремонтировали поврежденные обстрелами электросети в 57 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. Благодаря этому свет вернули около 30 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Facebook .

"В течение последних суток энергетикам ДТЭК удалось возобновить работу электросетей для 19 542 семей в 41 населенных пунктах, которые были обесточены в результате обстрелов Днепропетровщины накануне. В настоящее время электроснабжение в них полностью восстановлено", - отметили в ДТЭК.

Также свет вернули 10 тысячам семей на Донбассе в 16 населенных пунктах.

В компании отмечают, что пока без электроснабжения остается 77 населенных пунктов Донецкой области, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, в октябре Россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.