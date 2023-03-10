Енергетики повернули світло для 28 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

Після російської атаки енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 28 тисяч родин в 9 населених пунктах Донецької області та Дніпропетровської області, що постраждали через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"За альтернативними схемами фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі повертають світло всім мешканцям, поки триватимуть ремонти на електрооб’єктах НЕК "Укренерго". На ранок 10 березня вже заживили понад 19 тисяч родин. Без електрики наразі залишається 2178 осель. Енергетики ДТЕК та НЕК "Укренерго" роблять усе для того, аби щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. Роботи планується завершити протягом наступних 3 годин", - зазначили в компанії.

Крім того, вдалося повернути світло понад 9 тисячам родину 8 населених пунктах Донецької області. На Донеччині поки без світла 110 населених пунктах, де енергетики поки не мають доступу до проведення робіт через бойові дії.

Нагадаємо, що в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.