Енергетики повернули світло для 19 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Упродовж доби енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для 19 тисяч родин на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, за 11 квітня аварійно-ремонтні бригади ДТЕК змогли повернути електропостачання жителям 25 населених пунктів Донецької області. Знову мають доступ до електрики 19 415 родин.

"Обстріли Донеччини тривають. Тривають ракетні та авіаудари. Продовжується руйнування енергосистеми регіону. Через постійні ушкодження мереж та без електропостачання поки що залишаються 109 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомляють в компанії.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики повернули світло в майже 41 тисяч осель жителів Донецької області.