Энергетики вернули свет для 19 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За сутки энергетикам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение для 19 тысяч семей в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Так, за 11 апреля аварийно-ремонтные бригады ДТЭК смогли вернуть электроснабжение жителям 25 населенных пунктов Донецкой области. Вновь имеют доступ к электричеству 19 415 семей.

"Обстрелы Донетчины продолжаются. Продолжаются ракетные и авиаудары. Продолжается разрушение энергосистемы региона. Из-за постоянных повреждений сетей и без электроснабжения пока остаются 109 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщают в компании.

Напомним, за прошедшую неделю энергетики вернули свет почти в 41 тысячу жителей Донецкой области.