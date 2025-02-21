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Енергетики повернули електрику жителям Київської області після атаки дронами, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули електрику жителям Київської області після атаки дронами (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло жителям Київської області, чиї домівки були знеструмлені через атаку дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Ріната Ахметова.

В компанії розповіли, що 20 та 21 лютого через атаку дронів на Київщині було пошкоджено три лінії електропередачі.

"Протягом 20 та 21 лютого після атаки дронів на Київщині фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі відремонтували три пошкоджені лінії електропередачі та повернули світло в оселі майже тисячі родин", - йдеться в ньому.

Зазначається, що наразі всі жителі області зі світлом.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині загинув енергетик ДТЕК внаслідок повторного обстрілу Росії під час відновлення електромережі.

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ДТЕККиївська область