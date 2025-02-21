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Энергетики вернули электричество жителям Киевской области после атаки дронами, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули электричество жителям Киевской области после атаки дронами (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет жителям Киевской области, чьи дома были обесточены из-за атаки дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Рината Ахметова.

В компании рассказали, что 20 и 21 февраля из-за атаки дронов на Киевщине были повреждены три линии электропередачи.

"В течение 20 и 21 февраля после атаки дронов на Киевщине специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети отремонтировали три поврежденные линии электропередачи и вернули свет в дома почти тысячи семей", - говорится в нем.

Отмечается, что сейчас все жители области со светом.

Напомним, недавно на Днепропетровщине погиб энергетик ДТЭК в результате повторного обстрела России во время восстановления электросети.

 

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ДТЭККиевская область