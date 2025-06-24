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Енергетики потрапили під обстріл під час робіт на Донеччині, - ДТЕК

Вівторок 24 червня 2025 22:00
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Енергетики потрапили під обстріл під час робіт на Донеччині, - ДТЕК Фото: енергетики потрапили під обстріл під час робіт на Донеччині (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Енергетики компанії ДТЕК потрапили під ворожий обстріл під час відновлення ліній електропередачі у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі продовжують працювати на Донеччині попри те, що відновлювати світло тут стає все важче та небезпечніше. Ворог атакує регіон щоденно, тож все частіше потрапляють під обстріли і бригади енергетиків. Цього разу фахівці енергокомпанії їхали на огляд лінії в одному із прифронтових населених пунктів, як поряд стався приліт FPV-дрону", - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики не постраждали, але пошкоджень зазнала автівка ремонтної бригади.

Загалом з початку року внаслідок регулярних дронових атак були поранені двоє енергетиків.

Раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова отримали відзнаку президента за ліквідацію наслідків масованих ракетних ударів.

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ДТЕК Енергетики
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