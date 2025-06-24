Энергетики попали под обстрел во время работ в Донецкой области, - ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК попали под вражеский обстрел во время восстановления линий электропередачи в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Энергетики ДТЭК Донецкие электросети продолжают работать в Донецкой области несмотря на то, что восстанавливать свет здесь становится все труднее и опаснее. Враг атакует регион ежедневно, поэтому все чаще попадают под обстрелы и бригады энергетиков. На этот раз специалисты энергокомпании ехали на осмотр линии в одном из прифронтовых населенных пунктов, как рядом произошел прилет FPV-дрона", - говорится в нем.

Отмечается, что энергетики не пострадали, но повреждения получила машина ремонтной бригады.

Всего с начала года в результате регулярных дроновых атак были ранены двое энергетиков.

Ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова получили награду президента за ликвидацию последствий массированных ракетных ударов.