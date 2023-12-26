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Енергетики після обстрілів повернули світло 120 тисячам родин прифронтових регіонів, - ДТЕК

Вівторок 26 грудня 2023 17:07
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Енергетики після обстрілів повернули світло 120 тисячам родин прифронтових регіонів, - ДТЕК Фото: енергетики після обстрілів повернули світло 120 тисячам родин прифронтових регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

За тиждень з 18 по 24 грудня енергетики ДТЕК повернули світло майже 120 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

На Донеччині, на території якої тривають важкі бої, за тиждень відновили електропостачання для 103 тисяч родин у 211 населених пунктах. Ще 12,1 тисяч родин, знеструмлених через обстріли, знову отримують електроенергію на Дніпропетровщині.

На Одещині також були пошкодження мереж через обстріли. Зокрема, минулого тижня через ворожу атаку без світла залишилося майже 4 тисячі родин, світло в їхніх домівках оперативно відновлене протягом декількох годин.

"Енергетики ДТЕК Мережі попри обстріли та складну ситуацію продовжують відновлювати електромережі за дозволом Збройних сил України та ДСНС. З 24 лютого 2022 нам вдалося повернути світло вже 9,8 млн родин у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів і продовжимо це робити знову й знову", - зазначає генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Нагадаємо, окупанти у суботу, 23 листопада, атакували теплоелектростанцію ДТЕК, внаслідок чого п'ятеро енергетиків зазнали важких поранень.

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