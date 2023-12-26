Энергетики после обстрелов вернули свет 120 тысячам семей прифронтовых регионов, - ДТЭК

За неделю с 18 по 24 декабря энергетики ДТЭК вернули свет почти 120 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В Донецкой области, на территории которой продолжаются тяжелые бои, за неделю возобновили электроснабжение для 103 тысяч семей в 211 населенных пунктах. Еще 12,1 тысячи семей, обесточенных из-за обстрелов, снова получают электроэнергию на Днепропетровщине.

В Одесской области также были повреждены сети из-за обстрелов. В частности, на прошлой неделе из-за вражеской атаки без света осталось почти 4 тысячи семей, свет в их домах оперативно восстановлен в течение нескольких часов.

"Энергетики ДТЭК Сети, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию, продолжают возобновлять электросети с разрешением Вооруженных сил Украины и ГСЧС. С 24 февраля 2022 года нам удалось вернуть свет уже 9,8 млн семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз и продолжим это делать снова и снова", - отмечает генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

Напомним, оккупанты в субботу, 23 ноября, атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего пятеро энергетиков получили тяжелые ранения.