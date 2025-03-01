Енергетики під керівництвом Міненерго забезпечили зиму без суттєвих відключень, - експерт

Україна успішно подолала зимовий період 2024-2025 років без масових відключень електроенергії, що стало можливим завдяки ефективній підготовці Міністерства енергетики України та щоденній роботі енергокомпаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

"Країна пройшла зиму з мінімальними відключеннями. Останні стабілізаційні графіки були 29 грудня 2024 року", - зазначив він.

За словами Трохимця, одним із ключових факторів стало ефективна робота протиповітряної оборони, що не допустила катастрофічних наслідків від чотирьох масованих атак на енергосистему.

"Жодна з 4 масованих атак не спричинила катастрофічних наслідків", - наголосив він.

Також експерт підкреслив, що ефективна підготовка до зими відіграла вирішальну роль у стабільній роботі енергосистеми.

"Всі заходи були чітко сплановані Міністерством енергетики України та реалізовані енергокомпаніями. В роботі залишалися всі 9 атомних блоків", - зазначив Олександр Трохимець.

За його словами, завдяки наполегливій роботі енергетиків вдалося відновити значну кількість пошкоджених потужностей, які ще влітку здавалися остаточно втраченими.

"Відновлено багато потужностей, які ще влітку здавалися назавжди втраченими. Енергетики продемонстрували високий професіоналізм", - підкреслив він.

Водночас віце-президент ICC Ukraine зауважив, що попри успішне проходження зими, енергетична система України залишається вразливою, і необхідно продовжувати роботу над її зміцненням.

Раніше голова підкомітету Ради з енергобезпеки Вікторія Гриб розповіла, що спільна робота міністерства та енергетиків дозволила енергосистемі вистояти попри постійні обстріли. Україна успішно пройшла цю зиму, попри прогнози різних експертів, що світла взимку не буде по 20 годин на день.