Энергетики Одессы приехали на помощь освобожденным городам Киевской области, - ДТЭК
Ремонтные бригады компании ДТЭК Рината Ахметова из Одесской области помогают киевским энергетикам возвращать свет в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.
"Мы пригласили наших коллег из Одесской области, энергетики приехали и помогают киевским коллегам. Сейчас пытаемся восстановить там, где быстро можно подать электричество, а также начинаем восстановление основных сетей электроснабжения", - сказал он.
Сахарук добавил, что энергетики начали осматривать повреждения в Буче и Ирпене, и смогут завтра, после разминирования, перейти к подготовительным работам.
По его словам, сейчас в Киевской области обесточены 487 населенных пунктов, это около 147 тыс. потребителей.
"Работы продолжаются, будем это количество уменьшать как можно скорее", - подчеркнул Сахарук.
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