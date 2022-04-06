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Энергетики Одессы приехали на помощь освобожденным городам Киевской области, - ДТЭК

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Среда 06 апреля 2022 17:54
Энергетики Одессы приехали на помощь освобожденным городам Киевской области, - ДТЭК Фото: энергетики Одессы приехали на помощь освобожденным городам Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Ремонтные бригады компании ДТЭК Рината Ахметова из Одесской области помогают киевским энергетикам возвращать свет в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Мы пригласили наших коллег из Одесской области, энергетики приехали и помогают киевским коллегам. Сейчас пытаемся восстановить там, где быстро можно подать электричество, а также начинаем восстановление основных сетей электроснабжения", - сказал он.

Сахарук добавил, что энергетики начали осматривать повреждения в Буче и Ирпене, и смогут завтра, после разминирования, перейти к подготовительным работам.

По его словам, сейчас в Киевской области обесточены 487 населенных пунктов, это около 147 тыс. потребителей.

"Работы продолжаются, будем это количество уменьшать как можно скорее", - подчеркнул Сахарук.

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ДТЭК Киевская область
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