UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики обновят 2 тысячи км электросетей для подготовки к зиме

Фото: энергетики обновят 2 тысячи км электросетей для подготовки к зиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики обновят 2 тысячи км электролиний и почти 1,5 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, чтобы повысить надежность электроснабжения в период отопительного сезона и повышенного спроса на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Мы последовательно реализуем программу плановых ремонтов по повышению надежности электросети и подготовки города к осенне-зимнему периоду. Всего в этом году мы выполним техническое обновление почти 1,5 тысячи трансформаторных и распределительных пунктов. Отремонтируем более 2 тысяч км сетей. Все финансовые и технические ресурсы компании, с которыми компания обязана стимулирующему RAB-регулированию, мы направляем на подготовку к сложному ОЗУ 2022-2023 г. Это большая работа энергетиков компаний и наш вклад в стабильное прохождение осенне-зимнего периода 2022-2023 лет", - отметили в "ДТЭК Сети".

Кроме того, специалисты операторов системы распределения расчистят от зеленых насаждений свыше 6 тысяч километров воздушных электрических линий и обследуют более 300 объектов критической инфраструктуры - больницы, школы, детские сады, объекты теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы они были обеспечении надежным электроснабжением.

Энергетики призвали обслуживающие компании обследовать состояние внутридомовых сетей многоэтажек.

"Чтобы электроснабжение домов было надежным, перед началом осенне-зимнего периода Жэки, ОСМД, управляющие компании должны обследовать свое оборудование, провести необходимое техническое обслуживание и устранить неполадки", - подчеркнули в компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон