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Енергетики оновлять 2 тисячі км електромереж для підготовки до зими

Фото: енергетики оновлять 2 тисячі км електромереж для підготовки до зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики оновлять 2 тисячі км електроліній та майже 1,5 тисячі транформаторних підстанцій та розподільчих пунктів у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, щоб підвищити надійність електропостачання в період опалювального сезону і підвищеного попиту на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Ми послідовно реалізуємо програму планових ремонтів по підвищенню надійності електромережі та підготовки міста до осінньо-зимового періоду. Загалом в цьому році ми виконаємо технічне оновлення майже 1,5 тисячі трансформаторних та розподільчих пунктів. Відремонтуємо понад 2 тисячі км мереж. Всі фінансові і технічні ресурси компанії, якими компанія завдячує стимулюючому RAB-регулюванню, ми спрямовуємо на підготовку до складного ОЗП 2022-2023 р. Це велика робота енергетиків компаній і наш внесок у стабільне проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років", - зазначили в "ДТЕК Мережі".

Крім того, фахівці операторів системи розподілу розчистять від зелених насаджень понад 6 тисяч кілометрів повітряних електричних ліній та обстежать понад 300 об'єктів критичної інфраструктури - лікарні, школи, дитячі садки, об’єкти теплоенергетики та житлово-комунального господарства для того, щоб вони були забезпеченні надійним електропостачанням.

Енергетики закликали обслуговуючі компанії обстежити стан внутрішньобудинкових мереж багатоповерхівок.

"Щоб електропостачання будинків було надійним, перед початком осінньо-зимового періоду ЖЕКи, ОСББ, керуючі компанії мають обстежити своє обладнання, провести необхідне технічне обслуговування та усунути несправності", - підкреслили в компанії.

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Опалювальный сезон