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Энергетики обновят 2 тысячи км электросетей для подготовки к зиме

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Среда 24 августа 2022 15:16
Энергетики обновят 2 тысячи км электросетей для подготовки к зиме Фото: энергетики обновят 2 тысячи км электросетей для подготовки к зиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики обновят 2 тысячи км электролиний и почти 1,5 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, чтобы повысить надежность электроснабжения в период отопительного сезона и повышенного спроса на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Мы последовательно реализуем программу плановых ремонтов по повышению надежности электросети и подготовки города к осенне-зимнему периоду. Всего в этом году мы выполним техническое обновление почти 1,5 тысячи трансформаторных и распределительных пунктов. Отремонтируем более 2 тысяч км сетей. Все финансовые и технические ресурсы компании, с которыми компания обязана стимулирующему RAB-регулированию, мы направляем на подготовку к сложному ОЗУ 2022-2023 г. Это большая работа энергетиков компаний и наш вклад в стабильное прохождение осенне-зимнего периода 2022-2023 лет", - отметили в "ДТЭК Сети".

Кроме того, специалисты операторов системы распределения расчистят от зеленых насаждений свыше 6 тысяч километров воздушных электрических линий и обследуют более 300 объектов критической инфраструктуры - больницы, школы, детские сады, объекты теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы они были обеспечении надежным электроснабжением.

Энергетики призвали обслуживающие компании обследовать состояние внутридомовых сетей многоэтажек.

"Чтобы электроснабжение домов было надежным, перед началом осенне-зимнего периода Жэки, ОСМД, управляющие компании должны обследовать свое оборудование, провести необходимое техническое обслуживание и устранить неполадки", - подчеркнули в компании.

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