ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики несмотря на боевые действия вернули свет еще для 2000 семей в Донецкой области, - ДТЭК

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 13:10
Энергетики несмотря на боевые действия вернули свет еще для 2000 семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики несмотря на боевые действия вернули свет еще для 2000 семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За 19 мая аварийные бригады восстановили электроснабжение для почти 2000 домов в 8 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"Опять с электропитанием - 1 943 семьи в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Больше всего восстановлений-в Покровском районе", - сообщили в компании.

Без света остается еще 277 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешение от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 86 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", - отметили в компании.

Напомним, 18 мая специалисты компании ДТЭК Рината Ахметова полностью восстановили электроснабжение освобожденной от оккупантов Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Донецкая область
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков