UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Энергетики за неделю вернули свет 150 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Автор: Артем Горовенко

За прошедшую неделю (11-17 апреля) энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 228 городов и сел в Киевской и Донецкой областях, вернув свет для 148 тысяч домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"С 11 по 17 апреля, электромонтеры ДТЭК возобновляли электроснабжение в 156 населенных пунктах Киевской области. Электроэнергию вернули для 100 954 домов, а также важным объектам инфраструктуры: больницам в Броварах и Ирпене, водоканалам в Буче, Броварах и Иванкове, хлебозаводу и кирпичному заводу в Иванкове, пожарной части в Буче, газораспределительному пункту в селе Плоское Броварского района", - сообщили в компании.

Также энергетики вернули свет для 26 тысяч семей в городе Бровары, которые были обесточены после очередной ракетной атаки оккупантов.

18 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по возобновлению электроснабжения еще в 35 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов.

Чтобы поскорее вернуть свет жителям Киевщины, ремонты сетей помогают выполнять энергетики из Киева, Одесской и Днепропетровской областей. Компания делает все возможное, чтобы вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня.

За прошедшую неделю электромонтерам ДТЭК Донецкие электросети удалось частично вернуть электроснабжение в 72 населенных пункта Донецкой области, всего энергетики вернули свет в дома 24 252 семей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияДТЭК