Енергетики за тиждень повернули світло 150 тисячам сімей у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

"З 11 по 17 квітня, електромонтери ДТЕК відновлювали електропостачання в 156 населених пунктах Київської області. Електроенергію повернули для 100 954 будинків, а також важливим об'єктам інфраструктури: лікарням у Броварах та Ірпені, водоканалам у Бучі, Броварах та Іванкові, хлібозаводу та цегельному заводу в Іванкові, пожежній частині в Бучі, газорозподільному пункту в селі Плоске Броварського району", - повідомили в компанії.

Також енергетики повернули світло для 26 тисяч сімей у місті Бровари, які були знеструмлені після чергової ракетної атаки окупантів.

18 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще в 35 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів, звільнених Збройними силами України від російських окупантів.

Щоб скоріше повернути світло жителям Київщини, ремонти мереж допомагають виконувати енергетики з Києва, Одеської та Дніпропетровської областей. Компанія робить все можливе, щоб повернути світло всім жителям Київської області до 1 червня.

За минулий тиждень електромонтерам ДТЕК донецькі електромережі вдалося частково повернути електропостачання в 72 населених пункти Донецької області, всього енергетики повернули світло в будинки 24 252 сімей.