Энергетики за неделю вернули свет для 120 тысяч семей в зоне боевых действий, - ДТЭК

За прошедшую неделю энергетики вернули свет для 120 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Несмотря на ежедневные обстрелы, энергетики ДТЭК за неделю с 13 по 19 июня вернули свет 118 270 семьям в 121 населенном пункте Донбасса. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетикам приходится чуть ли не ежедневно проводить ремонты сетей и возвращать свет жителям. Энергетики делают все возможное, для того чтобы возвращать свет жильцам в максимально короткие сроки", - сообщили в компании.

Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 116 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго", УЗ запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.