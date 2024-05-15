Енергетики назвали умову повернення аварійних відключень світла у Києві

Аварійні відключення світла у Києві можуть повернутися протягом дня. На це впливає загальна ситуація в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що для української промисловості вже тиждень діють обмеження щодо використання електроенергії. Вчора ввечері та сьогодні зранку екстрені відключення вводилися для населення, зокрема і для жителів Києва.

За його словами, у столиці відключення світла відчули близько 10% жителів. Коваленко не виключив, що екстрені відключення можуть повернутися впродовж дня.

"Обмеження аварійні для населення скасовані, але для промисловості вони залишаються на весь день. Звісно, якщо ситуація впродовж дня буде змінюватися, то аварійні відключення можуть повернутися", - зазначив директор Yasno.