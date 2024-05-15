Энергетики назвали условие возращения аварийных отключений света в Киеве

Аварийные отключения света в Киеве могут вернуться в течение дня. На это влияет общая ситуация в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что для украинской промышленности уже неделю действуют ограничения использования электроэнергии. Вчера вечером и сегодня утром экстренные отключения вводились для населения, в том числе для жителей Киева.

По его словам, в столице отключения света почувствовали около 10% жителей. Коваленко не исключил, что экстренные отключения могут вернуться в течение дня.

"Ограничения аварийные для населения отменены, но для промышленности они остаются на весь день. Конечно, если ситуация в течение дня будет меняться, то аварийные отключения могут вернуться", - отметил директор Yasno.