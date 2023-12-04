UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики наполегливо просять українців економити електроенергію: названо причину

Фото: енергетики наполегливо просять українців економити електроенергію (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українців просять заощаджувати електроенергію. Це потрібно для того, щоб не виник дефіцит в енергосистемі через поступове похолодання, яке прогнозують синоптики вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"Синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня. Пов’язане з цим зростання споживання може призвести до дефіциту електроенергії в системі. Тому для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі необхідно ощадливо споживати електроенергію", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" додають, що ситуація в енергосистемі залишається складною.  Зокрема, вчора, 3 грудня, середньодобова температура була на 1,5 °C вище, ніж у попередню неділю, 26 листопада.

"Попри стабільну температуру, вечірній максимум споживання вчора був на 3,5% вище, ніж у попередню неділю 26 листопада. Головна причина - знижене споживання 26 листопада через масові знеструмлення споживачів на півдні в минулі вихідні", - додають енергетики.  

Як правильно економити електроенергію?

Як раніше розповідали енергетики, важливо більш вибірково споживати світло до 18:00. При цьому, за їхніми словами, економне споживання не означає, що потрібно вимкнути все в будинку та сидіти у темряві.

"Досить вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібне і уважно поставитися до того, як ви користуєтеся потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір і вночі після 18:00", - пояснюють вони.

Погода в Україні

Погода 4 грудня вирізняється відсутністю опадів, зокрема, снігу. Але на Україну насувається похолодання, тому знову очікується мінусова температура.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерговідключеня світла