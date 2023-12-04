Енергетики наполегливо просять українців економити електроенергію: названо причину

"Синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня. Пов’язане з цим зростання споживання може призвести до дефіциту електроенергії в системі. Тому для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі необхідно ощадливо споживати електроенергію", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" додають, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Зокрема, вчора, 3 грудня, середньодобова температура була на 1,5 °C вище, ніж у попередню неділю, 26 листопада.

"Попри стабільну температуру, вечірній максимум споживання вчора був на 3,5% вище, ніж у попередню неділю 26 листопада. Головна причина - знижене споживання 26 листопада через масові знеструмлення споживачів на півдні в минулі вихідні", - додають енергетики.

Як правильно економити електроенергію?

Як раніше розповідали енергетики, важливо більш вибірково споживати світло до 18:00. При цьому, за їхніми словами, економне споживання не означає, що потрібно вимкнути все в будинку та сидіти у темряві.

"Досить вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібне і уважно поставитися до того, як ви користуєтеся потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір і вночі після 18:00", - пояснюють вони.

Погода в Україні

Погода 4 грудня вирізняється відсутністю опадів, зокрема, снігу. Але на Україну насувається похолодання, тому знову очікується мінусова температура.