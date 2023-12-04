Энергетики настойчиво просят украинцев экономить электроэнергию: названа причина

"Синоптики предупреждают о постепенном похолодании в течение недели. Связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе. Поэтому для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо бережно потреблять электроэнергию", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавляют, что ситуация в энергосистеме остается сложной. В частности, 3 декабря, среднесуточная температура была на 1,5 °C выше, чем в предыдущее воскресенье, 26 ноября.

"Несмотря на стабильную температуру, вечерний максимум потребления вчера был на 3,5% выше, чем в предыдущее воскресенье 26 ноября. Главная причина - сниженное потребление 26 ноября из-за массовых обесточений потребителей на юге в минувшие выходные", - добавляют энергетики.

Как правильно экономить электроэнергию?

Как ранее рассказывали энергетики, важно более избирательно потреблять свет до 18:00. При этом, по их словам, экономное потребление не означает, что нужно выключить все в доме и сидеть в темноте.

"Достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00", - объясняют они.

Погода в Украине

Погода 4 декабря отличается отсутствием осадков, в частности, снега. Но на Украину надвигается похолодание, поэтому снова ожидается минусовая температура.