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Енергетики за минулу добу повернули світло 50 тисячам родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

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Середа 27 квітня 2022 14:53
Енергетики за минулу добу повернули світло 50 тисячам родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: енергетики за минулу добу повернули світло 50 тисячам родин у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійно-ремонтні бригади повернули світло майже 50 тисячам родин у 26 населених пунктах Київської та Донецької областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

У Київській області повернули світло для 5 085 домівок. Відновлено електропостачання 12 сіл у Вишгородському та Бучанському районах.

Наразі без світла залишаються 38 тисяч домогосподарств у понад 90 населених пунктах.

"27 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання у ще 28 населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Також продовжуються роботи з повернення світла за заявками споживачів, що повертаються у свої будинки на звільнених територіях", - повідомили в ДТЕК.

Попри складну ситуацію у Донецькій області, енергетики повернули світло понад 44 тисячам родин в 14 населених пунктів у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

"Наразі без світла поки що залишаються мешканці 234 населених пунктів у Донецькій області. Активні бойові дії в регіоні продовжуються. Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький та Великоновосілківський", - повідомили в компанії.

Фахівці компанії приступають до відновлення електропостачання виключно після дозволу Збройних сил України.

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